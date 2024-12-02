В Харькове легковушка сбила пешехода: мужчина умер
Смертельное ДТП произошло вечером 30 ноября на перекрестке улиц Плитковой и Электровозной. Потерпевший погиб на месте аварии
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 18:40 в районе нерегулируемого перекрестка автомобиль ВАЗ-11740 сбил пешехода. Автомобилем управлял 37-летний водитель.
"Мужчина от полученных телесных повреждений погиб на месте. Его личность устанавливается", – говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, днем 30 ноября вблизи Винницы произошла жуткая ДТП. Одну из легковушек разнесло полностью, есть погибший и пострадавшие.
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