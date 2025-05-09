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09 мая 2025, 17:56

Подземное открытие: на Тернопольщине нашли новую пещеру

09 мая 2025, 17:56
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фото: из открытых источников
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В Тернопольской области во время экспедиции Киевского спелеологического клуба обнаружена новая подземная пещера, которая по своим масштабам и форме получила символическое название "Гранд каньон"

Об этом сообщил украинский спелеолог Юрий Касьян, передает RegioNews.

"Новая пещера в Тернопольской области найдена во время экспедиции Киевского спелеологического клуба! Пещера по ее объемам и морфологии получила название Гранд каньон", — отметил исследователь.

Ученые спустились в подземелье, исследовали его структуру и запечатлели первые видео из глубин нового природного памятника.

Отмечается, что пещера расположена неподалеку от уже известной Опольской пещеры – объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения. Она находится на территории Нараевского сельского совета в Тернопольском районе.

Как известно, на Тернопольщине расположена уникальная система пещер и среди них крупнейшая в мире гипсовая пещера "Оптимистическая".

Справка: Оптимистическая — гипсовая пещера в Тернопольской области Украины ; геологическая памятка природы общегосударственного значения. Расположена в черте Чертковского района, юго-западнее села Королевка, в лесном урочище "Королевка".

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Тернопольская область пещера экспедиция ученые Гранд каньон
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