Фото: ЦПД

В параде в Москве рядом с российским диктатором посадили военного, участвовавшего в оккупации Мариуполя. Его бригада совершала военные преступления против украинцев

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

В Москве 9 мая провели "парад ко Дню победы". В частности, на этом мероприятии рядом с диктатором Путиным сидел кадровый военный, захватывавший украинский Мариуполь. Это морпех Головин из 810-й отдельной гвардейской бригады черноморского флота РФ. Морпехи из этой бригады во время оккупации совершали военные преступления, о которых есть задокументированные показания.

В РФ Головина сделали звездой пропаганды "СВО" (так россияне называют агрессию против Украины). В прошлом году он стал руководителем центрального штаба "Юнармии", где детей учат военному делу. Таким образом, кремль целенаправленно героизирует военных преступников, отметили в ЦПД.

Напомним, что во время парада россияне также похвастались оружием, которое используют против Украины. В частности, в кадре находились грузовики с российскими беспилотниками. Это также "Орлан-10", "Орлан 30", Zala, Lancet-51, Lancet-52, "Гарпия", "Герань". Диктор заявил, что эти беспилотники "нашли широкое применение на войне". Следует отметить, что широким применением россияне назвали удары этими беспилотниками по гражданскому населению Украины.