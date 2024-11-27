В учебных заведениях на Харьковщине установят новые модульные котельные

фото: РВА

В Змиевской громаде Чугуевского района продолжается установка новых модульных котельных в школах и детских садах

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Чугуевскую РВА.

Проект реализуется горсоветом Змиева совместно с ЮНИСЕФ, чтобы обеспечить учебные заведения альтернативными источниками тепла.

Новые котельные уже доставили в Змиевский лицей №2 и детский сад №2. До 20 декабря ожидают еще пять котельных для лицеев в Чемужевке, Соколовке, Первомайском, Зидьках и Тарановке.

Финансирование приобретения котельных осуществляет ЮНИСЕФ, а из городского бюджета покроют уплату НДС, пусконаладочные работы, закупку бункеров и дымоходов.

По словам городского головы Змиева Павла Голодникова, новые котельные обладают высокой эффективностью и позволят сэкономить средства, поскольку коммунальное предприятие "Змиев-тепло" сможет отказаться от арендованных котельных.

Полноценный запуск оборудования запланирован на следующий год.

Напомним, ранее сообщалось, что международные партнеры помогают создавать безбарьерное образовательное пространство для детей в Харькове.