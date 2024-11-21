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21 ноября 2024, 12:05

Педагоги Харьковщины являются лидерами по участию в международной программе ЕС "Горизонт Европа"

21 ноября 2024, 12:05
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фото: Харьковская ОВА
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Научное сообщество Украины с 2022 года работает в партнерстве с программой Европейского Союза "Горизонт Европа". Одним из лидеров международного сотрудничества в рамках проекта является Харьковщина

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, сообщает RegioNews.

В рамках тесного сотрудничества научные центры и вузы заключили более 190 грантовых соглашений. Согласно им, общий объем финансирования программы составляет более 50 миллионов евро.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время встречи с педагогами ко Всемирному Дню науки во имя мира и развития рассказал о всесторонней поддержке научного потенциала Харьковской области.

"Ученые и педагоги региона – наиболее активные в привлечении иностранных инвестиций. Четыре из 10 центров "Горизонт Европы" открыты именно в Харькове. Также стоит отметить, что профильные высшие учебные заведения Харьковщины занимают лидерские позиции в подходе к подготовке молодых учителей для учреждений общего среднего образования", – отметил Оксен Лисовой.

Так, что за многолетний труд, весомый личный вклад в развитие сферы образования и науки Украины, плодотворную научно-педагогическую деятельность и по случаю Всемирного дня науки во имя мира и развития почетными грамотами и благодарностями Харьковской ОВА отметили 11 педагогов.

"Мы благодарны работникам высшей школы и научно-исследовательских учреждений региона за устойчивость и профессионализм. Харьковская ОВА совместно с Министерством образования и науки Украины проводит тесную коммуникацию для реализации проектов по увеличению количества укрытий в данных учреждениях. Должны сохранить и приумножить научный потенциал области", – подчеркнул начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Также за инициативу и настойчивость, высокий профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей и личный вклад в развитие сферы образования и науки Украины нагрудным знаком "Отличник образования" отметили специалистов Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца и национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды.

Напомним, Словения планирует взять под патронат проекты по восстановлению Харьковской области.

ЕС Синегубов Олег Васильевич образование учителя Минобразования Харьковская область Харьковская ОВА Оксен Лисовой
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