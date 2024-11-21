Педагоги Харьковщины являются лидерами по участию в международной программе ЕС "Горизонт Европа"

фото: Харьковская ОВА

Научное сообщество Украины с 2022 года работает в партнерстве с программой Европейского Союза "Горизонт Европа". Одним из лидеров международного сотрудничества в рамках проекта является Харьковщина

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, сообщает RegioNews.

В рамках тесного сотрудничества научные центры и вузы заключили более 190 грантовых соглашений. Согласно им, общий объем финансирования программы составляет более 50 миллионов евро.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время встречи с педагогами ко Всемирному Дню науки во имя мира и развития рассказал о всесторонней поддержке научного потенциала Харьковской области.

"Ученые и педагоги региона – наиболее активные в привлечении иностранных инвестиций. Четыре из 10 центров "Горизонт Европы" открыты именно в Харькове. Также стоит отметить, что профильные высшие учебные заведения Харьковщины занимают лидерские позиции в подходе к подготовке молодых учителей для учреждений общего среднего образования", – отметил Оксен Лисовой.

Так, что за многолетний труд, весомый личный вклад в развитие сферы образования и науки Украины, плодотворную научно-педагогическую деятельность и по случаю Всемирного дня науки во имя мира и развития почетными грамотами и благодарностями Харьковской ОВА отметили 11 педагогов.

"Мы благодарны работникам высшей школы и научно-исследовательских учреждений региона за устойчивость и профессионализм. Харьковская ОВА совместно с Министерством образования и науки Украины проводит тесную коммуникацию для реализации проектов по увеличению количества укрытий в данных учреждениях. Должны сохранить и приумножить научный потенциал области", – подчеркнул начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Также за инициативу и настойчивость, высокий профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей и личный вклад в развитие сферы образования и науки Украины нагрудным знаком "Отличник образования" отметили специалистов Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца и национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды.

Напомним, Словения планирует взять под патронат проекты по восстановлению Харьковской области.