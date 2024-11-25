Ракетний удар по Харкову: кількість поранених зросла до 19

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зранку 25 листопада, близько 8:30, росіяни здійснили ракетний обстріл центральної частини Харкова. Попередньо, з ЗРК С-400

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Внаслідок ракетного удару постраждали 19 людей. Серед них 13 жінок та 6 чоловіків у віці від 21 до 71. 16 постраждалих – у середньому стані, інші в легкому. Госпіталізували 13 людей.

Ворожий обстріл прийшовся в двори житлових багатоповерхівок. Понад 40 будинків пошкоджено. Горіли три автівки.

Нагадаємо, раніше було відомо про 15 постраждалих.