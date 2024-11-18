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18 ноября 2024, 10:55

В Харькове задержали российских агентов, взорвавших авто военнослужащего ВСУ

18 ноября 2024, 10:55
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины нейтрализовала в Харькове агентурно-боевую группу российской военной разведки, устраивающую теракты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В состав агентурно-боевой группы входило четверо местных жителей: инженер-программист, бывший военный и двое безработных. Координировал их деятельность боевик "спецназа ДНР", участвующий в боевых действиях против Украины на востоке и работающий на российском ГРУ.

Самым резонансным преступлением этой группы стал подрыв автомобиля военнослужащего ВСУ в июне этого года. Злоумышленники заложили под автомобиль самодельное взрывное устройство. В результате взрыва военнослужащий получил тяжелые ранения.

После этого преступления группа получила приказ готовить следующий теракт. Злоумышленники изготовили еще одно взрывное устройство и планировали пустить под откос железнодорожный поезд с техникой для ВСУ.

СБУ задержала всех четырех участников, в том числе одного из них схватили "на горячем" в лесополосе, где он пытался спрятать коробку со взрывчаткой.

Всем задержанным сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений по статьям о диверсии и террористическом акте.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее украинские спецслужбы задержали агента российской военной разведки в Чернигове, который занимался поджогами авто и просил у кураторов задачу об убийствах украинских военных.

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