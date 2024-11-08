фото: ОВА

Ночью 8 ноября российские военные атаковали Харьков авиабомбами. Одни из ударов пришлись по району плотной жилой и исторической застройки в центре города

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Россияне около 3:30 атаковали Салтовский и Шевченковский районы города.

На Салтовке зафиксировано попадание в 12-этажный дом, спасатели продолжают разбирать завалы. Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Поврежден один многоквартирный дом рядом и 5 автомобилей, выходы станции метро. Пострадали 25 человек: в легком и среднем состоянии, без тяжелых. Госпитализированы 6.

В центре города россияне ударили по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома.

Еще одно попадание – возле жилой застройки также в центральной части города. Повреждены по меньшей мере 6 многоэтажных домов, 8 админсооружений, 4 авто, 3 торговых павильона и 4 выхода станции метро. К счастью, без пострадавших.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские военные атаковали Одесскую область. Под удар попали частные дома и учебное заведение. Есть погибший и пострадавшие.