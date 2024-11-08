Атака на Одесщину: один человек погиб, еще 9 пострадали

фото: ГСЧС

В ночь на 8 ноября российские военные атаковали Одесскую область. Под удар попали частные дома и образовательное учреждение

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В частном секторе повреждены жилые дома, в двух из них возник пожар. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 людям, в частности, ребенку и беременной женщине.

Спасатели также тушили пожары в складских помещениях и автомобилях на территории предприятия. Пострадало здание учебного заведения.

Пиротехники обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов.

По предварительным данным, погиб один человек, пострадало 9 человек.

Напомним, ночью 8 ноября вражеские войска совершили массированную атаку дронами в Одессу и Одесский район. Россияне попали "шахедом" в одну из старейших школ Одессы.