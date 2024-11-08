фото: ОВА

Вночі 8 листопада російські військові атакували Харків авіабомбами. Одні з ударів прийшлися по району щільної житлової та історичної забудови у центрі міста

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Росіяни близько 3:30 атакували Салтівський та Шевченківський райони міста.

На Салтівці зафіксовано влучання у 12-поверховий будинок, рятувальники продовжують розбирати завали. Частково зруйнований під’їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджений один багатоквартирний будинок поряд та 5 автомобілів, виходи станції метро. Постраждали 25 людей: у легкому та середньому стані, без важких. Госпіталізовані 6.

У самісінькому центрі міста росіяни вдарили по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки.

Ще одне влучання – біля житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, 8 адмінспоруд, 4 авто, 3 торгівельні павільйони та 4 виходи станції метро. На щастя, без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада російські військові атакували Одеську область. Під удар потрапили приватні будинки та освітній заклад. Є загиблий та постраждалі.