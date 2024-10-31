В результате обстрела Берислава погиб мужчина
Ночью 31 октября российские оккупанты обстреляли Берислав в Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки ранения, несовместимые с жизнью, получил 38-летний мужчина.
Напомним, 31 октября около 11:20 оккупанты атаковали дроном Берислав. Пострадала женщина.
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
Россияне ночью атаковали из авиации приграничье Сумщины: возник пожар
01 ноября 2024, 09:52В Херсонской области из-за российских ударов погиб один человек, еще 13 ранены
01 ноября 2024, 09:34Силы ПВО сбили 31 российский дрон и одну ракету Х-59/69
01 ноября 2024, 09:15Россияне за сутки почти 300 раз били по Запорожской области
01 ноября 2024, 09:01На Сумщине ночью сбили семь дронов-камикадзе
01 ноября 2024, 08:49На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды, – МАГАТЭ
01 ноября 2024, 08:35Российская армия за сутки потеряла в Украине около 1500 военных
01 ноября 2024, 08:22Россияне ударили ракетами по пожарной части в Одессе: двое раненых
01 ноября 2024, 08:09Убийство краснокнижных зубров во Львовской области: начато расследование
01 ноября 2024, 07:14Пограничники показали, как уничтожают позиции оккупантов на Волчанском направлении
01 ноября 2024, 06:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину