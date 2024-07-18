В Харьковской области Силы обороны уничтожили танк и БМП оккупантов

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники попали во вражеский танк, пытавшийся спрятаться в темноте от воздушных асов. Он загорелся и создал эпическое видео детонации своего боекомплекта. Кроме танка, под горячую руку пограничников попала и вражеская боевая машина пехоты, сопровождавшая броненосец. Операторы FPV-дронов уничтожили ее, закрепив свой успех", – говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковщине воины 43-й отдельной механизированной бригады обнаружили и уничтожили самое мощное неядерное оружие России. Речь идет о тяжелой огнеметной системе залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

Ранее пограничники показали, как подстрелили четыре пушки и две машины оккупантов на Бахмутском направлении.