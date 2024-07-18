фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 июля, составили 1130 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 50 дронов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 563640 (+1130) человек ликвидировано;

танков - 8245 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 15883 (+12) ед.;

артиллерийских систем - 15465 (+54) ед;

РСЗО - 1120 ед.;

средства ПВО - 893 ед.;

самолетов - 361 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12274 (+50) ед.;

крылатые ракеты - 2398 ед.;

корабли/катера - 28 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 20833 (+92) ед.;

специальная техника - 2593 (+7) ед.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны Украины отошли из села Крынки в Херсонской области, а также из села Урожайное Донецкой области, где длительное время велись ожесточенные бои с враждебными силами за контроль над этими населенными пунктами.