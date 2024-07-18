Над Днепропетровщиной ночью силы ПВО сбили 2 ракеты и 5 "Шахедов"
Этой ночью подразделения ПВК "Восток" уничтожили над Днепропетровской областью две российские ракеты и пять "Шахедов"
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Вечером ракетный удар пережила Синельниковщина. Там произошел пожар. Никто не пострадал.
Продолжались атаки на Никопольщину – дронами-камикадзе и артиллерией. Оккупанты попали по Покровской и Марганецкой громадам. А еще – по Никополю.
Именно райцентру досталось больше всего. Там пострадали двое мужчин – 51 и 60 лет. Им оказали необходимую медпомощь. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.
Повреждены жилая двухэтажка и 13 частных домов. Уничтожены 2 хозяйственные постройки и 6 – разбиты. Изуродованные солнечные панели и авто. Загорелся магазин, огонь спасатели потушили.
Все фото – Никопольский район.
Напомним, 17 июля российские войска нанесли удар по Покровску Донецкой области. Попали в объект социальной инфраструктуры, ранены пять человек.