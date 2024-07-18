В Донецкой области украинский защитник под обстрелами спас 37 раненых побратимов

фото: ГПСУ

В боях за село Ивановское Донецкой области боец бригады «Месть» на псевдо «Валантёр» спас 37 раненых побратимов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Известно, что защитник находился в боях на самых горячих участках фронта Луганщины и Донетчины.

"В этом году в боях за Ивановское, что в Донецкой области "Валантёр" спас 37 побратимов, за что его отметили государственными наградами. Однако самое главное отличие для него – это благодарность за спасение от ребят, которых он эвакуировал под обстрелами", – говорится в сообщении.

Больше о невероятной истории пограничника, можно узнать на видео.

Напомним, ранее пограничники показали, как подстрелили четыре пушки и две машины оккупантов на Бахмутском направлении.