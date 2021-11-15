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15 ноября 2021, 19:20

В Харькове врач-психиатр выдал полтысячи "левых" рецептов на метадон

15 ноября 2021, 19:20
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Фото: Харьковская облпрокуратура
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В Харькове врача-психиатра подозревают в незаконной выдаче рецептов на покупку наркотиков

Об этом сообщает прессслужба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По словам руководителя окружной прокуратуры Эдуарда Новикова, досудебным расследованием установлено, что харьковчанка, находясь на должности врача-психиатра нескольких частных медицинских предприятий, систематически незаконно выдавала рецепты на право приобретения наркотического средства – метадона.

Всего правоохранители насчитали около 500 таких незаконных эпизодов. В сумме силовики изъяли 1500 медицинских карт пациентов, печати, медицинскую документацию и около 16 тысяч рецептов на выдачу наркотических средств.

В понедельник, 15 ноября, врачу сообщили о подозрении. Женщину хотят отстранить от должности и взять под круглосуточный арест, как меру пресечения. Теперь врачу грозит от двух до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщалось, на Киевщине разоблачили лабораторию по изготовлению амфетамина в промышленных масштабах.

Харьков наркотики прокуратура Врач

 
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