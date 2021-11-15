На Киевщине разоблачили лабораторию по изготовлению амфетамина в промышленных масштабах

Фото: МВД

На Киевщине полицейские пресекли деятельность наркогруппировки, которая производила и сбывала амфетамин и фенилнитропропен

Об этом сообщает прессслужба МВД, передает RegioNews.

"Четверо членов группы на территории области наладили работу масштабной лаборатории по изготовлению психотропа и прекурсору. Ее мощности позволяли ежемесячно изготавливать до 20 кг амфетамина и фенилнитропропена. Сбывали товар как на территории Украины так и за ее пределами. Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 15 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Разоблачили деятельность группировки оперативники Управления борьбы с наркопреступностью в Киевской области ГСН совместно со следователями следственного управления и работниками оперативных служб полиции Киевщины.

По данным полиции, организовал преступный "бизнес" неоднократно судимый 37-летний киевлянин. Мужчина снимал складское помещение на территории Киевской области, где под видом мастерской по изготовлению мебели оборудовал современную нарколабораторию, в которой лично наладил процесс изготовления запрещенных веществ.

"Товар" сбывали как на территории Украины так и за ее пределами, переправляя его в Республику Польша с помощью водителей – дальнобойщиков. Ежемесячно такой "бизнес" приносил членам группировки около миллиона гривен прибыли", - подчеркнули в полиции.

Полицейские при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения Киевщины задержали всех членов группировки, когда они как раз занимались изготовлением психотропов. Во время обыска правоохранители изъяли 20 килограммов амфетамина в сухом состоянии и 120 литров в жидком, 5 килограммов фенилнитропропена, более 600 литров различных прекурсоров, лабораторное оборудование, "черновые" записи и инструкции по изготовлению психотропов и прекурсоров.

Стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет более 15 миллионов гривен.

Всем участникам наркогруппировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения: организатору – безальтернативный арест, его сообщникам – содержание под стражей с правом внесения залога.

За содеянное фигурантам может грозить наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, на Киевщине прекратили деятельность нарколаборатории и задержали членов наркогруппировки.