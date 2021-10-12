На Харьковщине в Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

Фото из открытых источников

В г. Лозовая Харьковской области без газа остались жители 16,2 тыс. квартир в многоэтажных жилых домах после того, как неизвестные перекрыли газопровод высокого давления

Об этом сообщила пресс-секретарь АО "Харьковгаз" Ольга Клименко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сегодня утром нам начали поступать звонки с жалобами. Мы обследовали сети, потому что плановые работы на газораспределительных сетях с прекращением доставки газа на сегодня не планировались, и обнаружили, что неизвестные перекрыли задвижку на газопроводе высокого давления в районе кирпичного завода. Из-за этого 191 многоквартирный дом остался без газа. Это 16 тысяч 200 квартир, - сообщила Ольга Клименко.

По ее словам, работы по возобновлению поставок газа начнутся в среду, 13 октября.

Утром будем осуществлять пуск газа. Но чтобы пустить газ, нам нужно обязательно попасть к газовым приборам потребителя. Это требование безопасности. Поэтому мы обратились к жителям с просьбой обеспечить нам доступ к квартирам в течение дня, - сказала Клименко.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Есть заявление от "Харьковгаза", информация зарегистрирована в Едином учете, - отметили в отделе коммуникаций.

Как сообщалось, на Львовщине объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия поставок газа бюджетникам.

Также в Одесской области бюджетные организации могут остаться без газа и тепла.