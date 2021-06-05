Терехова обвиняют в узурпации власти и просят вмешаться президента

Депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой проверить информацию об узурпации власти и. о. мэра Харькова Игорем Тереховым и принять меры по привлечению виновных к наказанию

Текст соответствующего депутатского обращения к президенту Мустафаева обнародовала на собственной странице в Facebook, передает RegioNews.

В своем письме Мустафаева обращается к президенту как к главе Совета национальной безопасности и обороны Украины, подчеркивая, что по ее информации в действиях Терехова имеются признаки преступления, предусмотренного статьей 109 Уголовного кодекса Украины "Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

"Так, по имеющейся информации, действуя сознательно с целью узурпации власти, используя беспомощное состояние Харьковского городского головы, господин Терехов осуществил подделку электронного письма с использованием электронной подписи Кернеса Г. А., с целью самоназначения на должность секретаря Харьковского городского совета, что в дальнейшем привело к исполнению обязанностей Харьковского городского головы", - говорится в обращении Мустафаевой.

Указанную информацию, по мнению Мустафаевой подтверждают следующие факты:

Кернес в бессознательном состоянии был госпитализирован в Германию 16.09.2020. кроме того, весь период его лечения харьковчане не имели достоверной информации о состоянии его здоровья. Более того в интервью, которое харьковский бизнесмен Павел Фукс дал уже после смерти Кернеса, отмечалось, что Харьковской городской голова почти не приходил в сознание и его выводили из комы лишь на несколько часов, в которые он не понимал где находится. Как мы видим, подобный информационный барьер использовался для планирования Тереховым и его окружением стратегии захвата власти в городе.

На последнем заседании Харьковского городского совета 8 созыва было предоставлено письмо заверенное электронной подписью Кернеса, которое якобы содержало рекомендации относительно назначения господина Терехова на пост секретаря Харьковского горсовета, однако депутатам даже не была предоставлена возможность ознакомиться с текстом данного письма.

По убеждению Мустафаевой, вследствие подобных махинаций, используя поддержку фракции "Блок Кернеса – Успешный Харьков" Терехов был назначен на должность. И сразу после этого, как указывает депутат, у Кернеса начинаются серьезные проблемы.

Мустафаева уверена, что указанное письмо от Кернеса не могло существовать из-за отсутствия у Терехова флеш-носителя с электронно-цифровой подписью, которая предоставляется только владельцу. Но, как отмечает депутат, эта подпись с умышленным нарушением законодательства, все же была выдана "в руки неизвестному лицу еще 17.09.2020".

Депутат отмечает, что все эти факты свидетельствуют о том, что Терехов использовал беспомощное состояние Кернеса и реализовал свое преступное намерение, направленное на захват политической власти в Харькове. Мустафаева убеждена, что существуют признаки преступления, предусмотренного ст. 109 Уголовного кодекса Украины, следствием чего может быть дестабилизация политической обстановки в регионе.

Следовательно, Мустафаева просит Владимир Зеленского всесторонне и объективно проверить указанную информацию и принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, после смерти Геннадия Кернеса Терехов стал и.о. мэра Харькова. Депутат горсовета Игорь Черняк подготовил апелляцию на решение Харьковского окружного административного суда, который признал законным избрание Игоря Терехова секретарем горсовета.

Напомним, 5 февраля 2021 года группа депутатов горсовета подала иск в Харьковский окружной админсуд о признании противоправным и отмене решения об избрании Игоря Терехова секретарем. Ранее полиция и прокуратура Харькова начали расследование законности пребывания Терехова на должности секретаря горсовета по заявлению депутата Алины Мустафаевой. Депутат настаивает на фиктивности письма от Геннадия Кернеса в горсовет с представлением кандидатуры Игоря Терехова на должность секретаря. Харьковский окружной административный суд не удовлетворил иск депутатов.