В Одесской области разоблачили контрабанду наркотиков на $10 млн

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В Одесской области правоохранители разоблачили контрабанду кокаина весом 57 килограммов, которая была перемещена через границу Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что стоимость партии рекреационного наркотика на "черном рынке" составляет около 10 млн долларов.

По данным правоохранителей, 46 брикетов кокаина были обнаружены в рефрижераторе контейнера с бананами. Известно, что партия прибыла на территорию Украины из Республики Эквадор.

Правонарушителям грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители "накрыли" транснациональный канал поставки наркотиков и изъяли 235 кг героина.