Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил

Неудержимое желание секретаря горсовета и одновременно временного мэра Харькова Игоря Терехова пиариться на теме Пасхи в очередной раз сыграло против него. Мало того, что устроенная им тщеславная гонка за Благодатным огнем не имела ничего общего ни с духом праздника Воскресения Господнего, ни с христианством вообще, так Терехов своим неумелым пиаром настроил против себя и священников, и верующих, и неверующих харьковчан

Неудержимое желание секретаря горсовета и одновременно временного мэра Харькова Игоря Терехова пиариться на теме Пасхи в очередной раз сыграло против него. Мало того, что устроенная им тщеславная гонка за Благодатным огнем не имела ничего общего ни с духом праздника Воскресения Господнего, ни с христианством вообще, так Терехов своим неумелым пиаром настроил против себя и священников, и верующих, и неверующих харьковчан

В Харькове вот уже более 10 лет существует своя традиция доставки в храмы города Благодатного огня из Иерусалима. И все эти годы эту доставку организовывал Михаил Добкин. И когда был мэром, и когда был губернатором, и когда мэром был Геннадий Кернес. Но на первую же Пасху после смерти Кернеса, в эту устоявшуюся традицию решил вмешаться и.о. городского головы Игорь Терехов, который накануне досрочных мэрских выборов использует любой повод, уместный или неуместный, чтобы лишний раз пропиариться. Но если имитация Тереховом собственноручной помывки стен в метро или банальный пиар на посадке цветов и деревьев вызывали в большинстве случаев лишь ироничную улыбку, то бега с Благодатным огнем, устроенные временным мэром на Пасху, многим изрядно подпортили ощущение от праздника.

Накануне праздника Игорь Терехов решил любой ценой доставить в Харьков Благодатный огонь быстрее своего главного конкурента на выборах Михаила Добкина. Для этого в штабе Терехова организовали спецрейс с привлечением административного ресурса и коммунальных служб.

По имеющейся у нас информации, в организации этой спецоперации особую роль сыграл небезызвестный бизнесмен Павел Фукс. После смерти Кернеса Фукс пытается показать себя этаким душеприказчиком покойного и активно продвигает Терехова в полноценные мэры. Именно Фукс организовал спецрейс в Харьков с Благодатным огнем на борту. Был использован самолет, как сообщали телеграм-каналы, принадлежащий компании Игоря Коломойского, дружбой с которым бравирует Фукс, и с которым у Фукса есть общий бизнес.

Второй частью плана было любой ценой не дать организованному Добкиным самолету с Благодатным огнем, который вез священник, прилететь раньше "спецборта Терехова". Для этого и.о. мэра использовал свои властные полномочия и связи и, как утверждают наши источники, добился договоренности с соответствующими службами не давать самолету от Добкина вылететь. Был и план Б - не давать разрешения на посадку в Харькове столько сколько потребуется.

Впрочем, с самого начала все у Терехова, который никогда особого интереса к делам религии не проявлял и не давал повода считать себя искренне верующим человеком, пошло наперекосяк. Дело в том, что в самолете с Благодатным огнем, который традиционно организовывает Добкин, огонь доставлял священнослужитель, получивший на это благословение. А вот у Терехова этот вопрос был поручен техническим работникам – экипажу судна и стюардессе, которые, разумеется, никакого благословения не получали. Так что действия Терехова вызывают некоторые вопросы. Все-таки огонь должен доставлять человек, понимающий и чувствующий таинство момента, а не случайные люди, которым технически ничего не мешало поджечь зажигалкой лампадку перед посадкой.

Лично Терехов за огнем не летал, хотя его пиарщики фотографировали доставку огня так, будто это и.о. мэра выходит из самолета с огнем. Вроде бы и не обман, ведь официально сообщили, что Терехов только встретил огонь в аэропорту и никто не утверждал, что Терехов куда-то летал. Но у неискушенного прихожанина, который новости от горсовета не читает, вполне могло сложиться ощущение, что за огнем летал именно Терехов. Впрочем, такая мелкая манипуляция, идущая в разрез с христианскими ценностями, лишь небольшой эпизод всей этой истории.

Ну а далее была устроена показательная передача огня Свято-Александро-Невскому храму. Терехов выступил перед журналистами, рассказывая о "доброй традиции", которую "чтят в Харькове" и "благодати для верующих", которую он несет. Вот только на вопрос журналистов о том, что такое Благодатный огонь, каково его значение и что он символизирует, и.о. мэра ответить не смог, и накинулся на журналистов с обвинениями в проплаченности. После чего спешно уехал, сбросив лампадку с огнем на своего охранника. Только в последний момент лампадку в машину с Тереховым взял его охранник. Все это более чем красноречиво говорит, что лично Терехову Благодатный огонь был не нужен.

Неудивительно, что священнослужители в большинстве своем акцию Терехова проигнорировали. Если до того, как в церемонию вмешался и.о. мэра, принимать огонь готовились представители 50 храмов Харькова, а также верующие из храмов области. И священников можно понять. Мало того, что политическому пиару явно не место на Пасху в храме, так еще и доставка огня "от Терехова" шла в разрез с традицией, без священнослужителей.

А что же Добкин? Он в этой ситуации поступил как минимум разумно, отказавшись участвовать в "крысиных бегах" накануне светлого праздника. А, если смотреть с точки зрения христианской этики, то поступил Добкин и смиренно, как положено христианину. По имеющейся у нас информации, перед Пасхой он переговорил с митрополитом Онуфрием, которому сказал, что не намерен соревноваться в скорости доставки огня и привезет Благодатный огонь в Свято-Благовещенский кафедральный собор Харькова, как делал это уже много лет. Что, собственно, и произошло без лишнего медийного шума и совершенно ненужных политических танцев с бубнами.

В итоге можно констатировать, что задуманная спецоперация Терехову полностью удалась. В гонке, в которой кроме него никто не участвовал, он уверенно победил. Вот только эта "победа" пойдет Терехову явно не на пользу. Вера – вопрос тонкий, влезать в который с откровенным и топорным предвыборным пиаром явно не стоило. Церковь своим игнорированием уже дала оценку попытке Терехова превратить святой праздник в бездумный политический пиар. Большинству верующих тоже вряд ли пришлось по душе, что и.о. мэра ломает традиции и делает из религиозного таинства политический балаган. Ну а неверующим харьковчанам тоже вряд ли понравилось, что и.о. мэра вместо борьбы с эпидемией, влазит в церковную жизнь, да еще и нарушает все карантинные нормы. Терехов в этом забеге с самим собой стал первым, но тут бы, если он такой человек религиозный, следовало ему вспомнить слова из Евангелие: "И последние будут первыми, а первые — последними".

По этому поводу довольно метко выразился политолог Юрий Чевордов, который написал: "Что надо было делать в такой ситуации Терехову? А ничего. Не устраивать свой церковный антимайдан… Но, увы. Видимо прав был Гордон про упоротость… В итоге - ещё один провал на ровном месте".

Терехов, который как типичный нарцисс никак не может побороть свое желание пиариться по поводу и без, опять только вредит себе и уменьшает свои и без того невпечатляющие шансы на победу на выборах.