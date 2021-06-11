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11 июня 2021, 20:09 15

СМИ про полгода Терехова во главе Харькова: злоупотребления и бесхозяйственность

11 июня 2021, 20:09 15
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За полгода Игоря Терехова во главе Харькова актуальные для города проблемы так и не были решены – более того, искусственно создаются новые

Об этом пишет "РБК-Украина" в своей статье "Некрепкий хозяйственник. Как Терехов проваливает "испытательный срок" на посту руководителя Харькова".

Подводя итоги пребывания Терехова у руля мэрии, журналисты отмечают, что он провалил борьбу с COVID-19. "Непосредственно в облцентре ситуация дошла до катастрофы. Заполненность больничных коек в городе в апреле доходила до 99%. Не хватало кислородных концентраторов и врачебного персонала… При этом Терехов так и не пошел на решительные меры, закрыв Харьков на локдаун по примеру многих других украинских городов. Провалили в городе и начало вакцинационной кампании", - пишет издание.

Авторы отмечают, что в самый разгар коронавирусного кризиса в городе сам Терехов улетел на курорт в турецкой Антальи – позже подавая эту поездку как рабочую командировку.

По мнению издания, ничего не было сделано Тереховым и для решения старых проблем, среди которых "деградация сферы ЖКХ, "усталость" городской инфраструктуры, транспортные проблемы, экология, качество медицинского обслуживания, заполненность школ и детских садиков".

"Около трети всех коммунальных предприятий города работают в убыток. Фактически, вокруг каждого денежного потока из горбюджета образовалась своя "инфраструктура" из компаний-прокладок и подрядчиков, связанных с городскими топ-чиновниками", - подводят итоги хозяйственной деятельности Терехова журналисты.

При этом издание отмечает злоупотребления при реконструкции зоопарка, стоимость которой уже дошла до двух миллиардов гривен, что намного дороже недавно реконструированного зоопарка в Дубаи, площадь которого в несколько раз больше.

Отметили в статье и желание Терехова поиграть на чувствах харьковчан с Днем победы, что, по мнению авторов, "несет в себе большую опасность".

"Многомесячный "испытательный срок" Терехова еще будет продолжаться до октябрьских выборов. Но судя по тому, как соискатель полноценной мэрской должности проявил себя за это время, харьковчанам – как, по сути, "работодателю" местной власти – будет логично заявить Терехову в октябре: "Извините, вы нам не подходите", подводит итог издание.

Напомним, Харьковский горсовет 24 февраля прекратила полномочия Геннадия Кернеса, который умер от коронавируса еще 17 декабря прошлого года в Германии. 30 марта Верховная Рада назначила выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.

Харьков Игорь Терехов выборы

 
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