Эксперт: Увековечивание памяти Кернеса Терехов превращает в свой бесконечный пиар

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала политический эксперт Янина Соколовская.

"Вот уже полгода и.о мэра Игорь Терехов рассказывает об увековечивании памяти Геннадия Кернеса. И сегодня Терехов торжественно объявил, что у него даже что-то получилось сделать. Почти. Сегодня топонимическая комиссия горсовета решила рекомендовать депутатам на ближайшей сессии (14.07) присвоить покойному мэру звание почетного гражданина города. Ирония ситуации в том, что Терехов вполне мог инициировать вопрос о присвоении Геннадию Кернесу звания почетного гражданина Харькова еще в начале года. И этот вопрос был бы уже минимум три месяца как решен", - написала эксперт.

Но дело в том, уверена Соколовская, что "память Кернеса для Игоря Терехова - это исключительно источник предвыборного пиара. Этот источник не бездонный, а растянуть надо до дня голосования 31 октября. Как градоначальнику ему ведь совсем нечем похвастаться, поэтому едет к своей цели на чем может".

По словам эксперта, тема Кернеса в риторике Терехова "оживляется с ежемесячной периодичностью – будто по графику. Вот опрос об увековечивании памяти Кернеса дважды за последние пару месяцев запускали. Был еще один раньше – зимой. Результаты двух ушли в никуда, о третьем Терехов обещает отчитаться после 27.06, дня рождения Геннадия Кернеса. А 14.07 – голосование на сессии о присвоении Кернесу почетного гражданства Харькова".

"Обещания Терехова увековечить сменяются по очереди опросами общественного мнения и предложениями присвоить звание почетного гражданина. Но – с самого начала года, когда зашла речь о памяти Кернеса, все это продолжает оставаться пустым звуком! Ведь в реальности не делается ничего, все под благовидными предлогами переносится на будущее! Что ж, мастерство вешать лапшу на уши избирателям – это тоже мастерство. Ценители могут поаплодировать", - написала Соколовская.

Она также напомнила, что одновременно с Кернесом звание почетного харьковчанина намерены присвоить врачу Евгению Комаровскому. "Весной, в разгар пандемии коронавируса в Харькове Комаровский прочел перед депутатами и Тереховым целую лекцию о COVID-19. Этот акт просветительства был, наверное, самым интересным и полезным, что случилось тогда в горсовете. Ну и Терехов себе нарисовал звездочку на фюзеляже – мол, коронавирусу противостою вместе с Комаровским! Хотя именно в это время харьковские больницы просто лопались от наплыва ковидных пациентов, приходилось больных развозить по области. Да и Комаровский на прямой вопрос ответил тогда на сессии – город мог сделать намного больше. И, видимо, только вежливость помешала доктору прямо сказать: а, если честно, то вы г-н Терехов провалили борьбу с коронавирусом", - напомнила эксперт.

"С достойным увековечиванием памяти Кернеса, как видим, тоже провал. Хотя для этого нужно не так уж и много, но Терехову по политическим причинам выгоднее и дальше плясать на костях покойного, чтобы поднять себе рейтинг", - подытожила она.

Напомним, ранее Игорь Терехов обещал, что в Харькове будет достойно увековечена память Геннадия Кернеса, а решение о том, как это сделать будет принято вместе с харьковчанами. Для того, чтобы узнать мнение горожан по этому вопросу было проведено несколько онлайн-опросов. Несмотря на то, что Терехов исполняет обязанности мэра Харькова уже полгода, ничего для увековечивания памяти Кернеса за это время сделано не было.

Досрочные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года.