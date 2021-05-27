Терехову безразличен статус русского языка в Харькове, он просто хочет власти, - эксперт

И.о. мэра Харькова Игорю Терехову безразлично, каким будет статус русского языка в его городе. Он просто устраивает спектакль для русскоязычных харьковчан

Об этом на собственной странице в " Фейсбуке" написал политический эксперт Владимир Цыбулько, комментируя информацию об обжаловании горсоветом во главе с Тереховым решения суда об отмене регионального статуса русского языка.

"И снова "эхо языковой войны" доносится до Киева. Теперь из Харькова. Языковой вопрос в Харькове вдруг стал снова политическим. Как говорится "за рибу гроші"! Харьковский горсовет во главе с Тереховым вдруг решил обжаловать решение административного суда об отмене регионального статуса русского языка в Харькове", - написал эксперт.

Но, по мнению Цыбулько, "на самом деле, это заведомый шаг к еще одному аналогичному судебному решению. Эту горячую картошку точно забросят обратно. Терехову безразлично, каким будет статус русского языка в его городе, хотя это единственный язык, на котором он умеет говорить. Власть превыше всего, хоть чучелом, хоть тушкой".

"До суда Терехов вообще избегал разговоров на тему языка, потому что он не имеет принципиальной позиции по этому вопросу вообще. Ведь по языковому принципу харьковчане точно не будут выбирать голову. Для Терехова эта судебная тяжба - лишь возможность показать принципиально русскоязычным харьковчанам, какой он борец за их права, на этот раз на базе языкового вопроса. То есть он просто генерирует информповод для пиара без результата. Для него главное, чтобы решение суда, которое снова расстроит русскоязычных, уже было после выборов. И Терехов рассчитывает, что суд затянется. И в этом его поддержит Киев, который имеет влияние на суды", - считает эксперт.

"Этакий вечный двигатель избирательного процесса. Ирония ситуации - вести заседание горсовета на русском Терехов мог именно благодаря тому, что до него Кернес удачно использовал украинское законодательство и в течение нескольких лет отстаивал решение горсовета о региональном статусе русского языка. Сейчас серия судебных процессов завершилась поражением сторонников русского. Терехов не удержал эстафету, которую передал ему Кернес. И теперь он должен устраивать спектакль для русскоязычных харьковчан с обжалованием решения", - подытожил Цыбулько.

Напомним, 25 мая Харьковский окружной административный суд признал недействительным решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. На следующий день Терехов заявил, что Горсовет намерен подать апелляцию на это решение суда.

Справка 10 августа 2012 года вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики".

Уже 20 августа 2012 года Харьковский городской совет предоставил русскому языку статус регионального в городе. Тогда во время внеочередной сессии за это решение проголосовали все 76 зарегистрированных для голосования депутатов. Представители оппозиции проигнорировали участие в этом голосовании.

Кроме того, 30 августа вслед за горсоветом депутаты Харьковского облсовета также присвоили русскому языку статус регионального. За решение проголосовали 98 депутатов. На тот момент городским головой Харькова был Геннадий Кернес, а председателем ОГА Михаил Добкин.

Главной причиной введения русского языка как регионального было то, что в Харькове проживают представители более 100 национальностей. Кроме того, по состоянию на 2001 год численность русскоязычных харьковчан составила 954 тыс. 901 чел. (65,9% жителей города).

При этом заявлялось, что государственным языком в регионе остается украинский, внедрение же русского в качестве регионального языка будет способствовать реализации интересов русскоязычных харьковчан.

28 февраля 2018 года Конституционный Суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим Конституции Украины.

В 2018-м году решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в Харьковской области было отменено Харьковским облсоветом.