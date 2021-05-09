Михаил Добкин накормил харьковчан полевой кашей

Полевая кухня расположилась на улице 23-го Августа в Харькове.

Полевая кухня расположилась на улице 23-го Августа в Харькове.

Городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин приготовил свою фирменную кашу на полевой кухне

Полевая кухня расположилась на улице 23-го Августа в Харькове. Попробовать фирменную кашу Михаила Добкина пришло много желающих. И взрослые, и дети, передает "RegioNews".

Михаил Добкин лично занялся всем процессом приготовления. В результате все, кто испробовал кашу – остался доволен кулинарными способностями политика.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День Победы. Ранее Михаил Добкин заявлял, что собирается приготовить свою фирменную кашу именно 9 мая – в День Победы.