Михаил Добкин накормил харьковчан полевой кашей
Полевая кухня расположилась на улице 23-го Августа в Харькове.
Полевая кухня расположилась на улице 23-го Августа в Харькове.
Городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин приготовил свою фирменную кашу на полевой кухне
Полевая кухня расположилась на улице 23-го Августа в Харькове. Попробовать фирменную кашу Михаила Добкина пришло много желающих. И взрослые, и дети, передает "RegioNews".
Михаил Добкин лично занялся всем процессом приготовления. В результате все, кто испробовал кашу – остался доволен кулинарными способностями политика.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День Победы. Ранее Михаил Добкин заявлял, что собирается приготовить свою фирменную кашу именно 9 мая – в День Победы.
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