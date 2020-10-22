Харьковские полицейские в течение двух дней провели у наркодилеров 85 обысков

Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" превышает пять миллионов гривен

Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" превышает пять миллионов гривен

Фото: Facebook

В Харьковской области правоохранители провели у наркодилеров 85 обысков, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков в регионе. Во время мероприятий из незаконного оборота были изъяты наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр МВД.

В частности в рамках мероприятий пресечена незаконная деятельность организованной преступной группы, которая сбывала метадон в городе Харькове. Трое женщин сбывали наркотики путем закладок. Организатором группировки оказалась 22-летняя харьковчанка. В состав группы входило еще две женщины в возрасте 42 и 44 года.

Сообщниц задержали на очередной попытке осуществить незаконную сделку. Дилеркам уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, правоохранители разоблачили деятельность трех жителей Харькова, которые с помощью Интернет-сети и каналов в мессенджере распространяли наркотики и психотропы путем закладок.

Задокументирована и преступная деятельность более пятидесяти человек, жителей Харькова и района, которые незаконно хранили наркотические средства и психотропные вещества. У злоумышленников изъята марихуана, амфетамин, растения конопли, а у некоторых фигурантов - еще и оружие, и боеприпасы", - говорится в сообщении.

В общем из незаконного оборота изъято более 120 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, больше 35 литров прекурсоров, более 1200 растений конопли, а также оружие патроны и боеприпасы.

По предварительным подсчетам, стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет более пяти миллионов гривен.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. По всем выявленным фактам следователи начали уголовные производства.

Напомним, на Львовщине ликвидировали канал поставки наркотиков в Лычаковскую исправительную колонию.