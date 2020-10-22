Харківські поліцейські протягом двох днів провели у наркодилерів 85 обшуків

Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" перевищує п’ять мільйонів гривень

Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" перевищує п’ять мільйонів гривень

Фото: Facebook

В Харківській області правоохоронці провели у наркодилерів 85 обшуків, спрямовані на протидію незаконному обігу наркотиків у регіоні. Під час заходів з незаконного обігу вилучено наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр МВС.

Зокрема у рамках заходів припинено незаконну діяльність організованої злочинної групи, яка збувала метадон у місті Харкові. Троє жінок збували наркотики шляхом закладок. Організатором угруповання виявилася 22-річна харків’янка. До складу групи входило ще дві жінки, віком 42 та 44 роки.

Спільниць затримали на черговій спробі здійснити незаконну оборудку. Дилеркам уже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, правоохоронці викрили діяльність трьох жителів Харкова, які за допомогою Інтернет-мережі та каналів в месенджері розповсюджували наркотики та психотропи шляхом закладок.

Задокументовано і злочинну діяльність понад п’ятидесяти осіб, жителів Харкова та району, які незаконно зберігали наркотичні засоби та психотропні речовини. У зловмисників вилучено марихуану, амфетамін, рослини конопель, а у деяких фігурантів - ще й зборю та боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Загалом з незаконного обігу вилучено понад 120 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин, більше 35 літрів прекурсорів, понад 1200 рослин конопель, зброю набої та боєприпаси.

За попередніми підрахунками, вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить понад п’ять мільйонів гривень.

Вилучені речові докази направлено на експертне дослідження. За всіма виявленими фактам слідчі Харківщини розпочали кримінальні провадження.

Нагадаємо, на Львівщині ліквідували канал постачання наркотиків до Личаківської виправної колонії.