В Харькове правоохранители разоблачили преступную группировку псевдополицейских

Они действовали под кураторством одного из криминальных "авторитетов"

Они действовали под кураторством одного из криминальных "авторитетов"

Фото: Нацполиция

Работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и полиции Харьковщины вышли на злоумышленников, объявили подозрения и задержали лидера преступной группировки. Причастными к преступлениям оказались пятеро жителей Харькова, 25-28 лет, и 25-летний действующий сотрудник одной из правоохранительных структур.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Оперативники Харьковского управления ДВБ НПУ получили информацию о деятельности на территории города Харькова группы лиц, которая совершала преступления, выдавая себя за сотрудников полиции.

Незаконное лишение свободы людей и вымогательство у них выкупа за свободу вместе с угрозами заключения – методы, к которым прибегала группа харьковчан, которая действовала под кураторством одного из уголовных "авторитетов", - говорится в сообщении.

По адресу проживания криминального "авторитета" правоохранители изъяли наркотики: героин, марихуану, так называемые "шишки" и "грибы", а также холодное, огнестрельное оружие и наличные деньги в разной валюте.

Вместе с тем, из плена был освобожден мужчина, которого незаконно удерживали с целью эксплуатации участники преступной группировки.

В настоящее время пятерым участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч.2 ст.189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Готовится вручения им подозрения по ст. 146 (Незаконное лишение свободы человека) и ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

58-летнему мужчине, криминальному "авторитету", сообщено о подозрении по ст.149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Напомним, в Одессе оперативники спецслужбы разоблачили почтовый канал контрабанды наркотиков, которые доставлялись в Украину, маскируясь под косметику.