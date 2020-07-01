Порошенко отказался давать показания в ГБР

В присутствии понятых он отказался получать новые повестки на допрос

В присутствии понятых он отказался получать новые повестки на допрос

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Начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок заявил, что пятый президент Петр Порошенко, который пришел на допрос 1 июля, отказался давать показания в бюро в качестве подозреваемого в уголовном производстве.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Порошенко пришел к следователю ГБР для допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки", - рассказал Приймачок.

Также он добавил, что защитнику Порошенко вручили копию ходатайства о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего президента и экс-заместителя председателя СВР Сергея Семочко.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в среду, 1 июля, пришел на допрос в Государственное бюро расследований.