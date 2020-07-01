Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Возле здания ГБР проходит митинг в поддержку политика

Возле здания ГБР проходит митинг в поддержку политика

REUTERS/Gleb Garanich

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в среду, 1 июля, пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Об этом сообщает пресс-служба партии, передает RegioNews.

Вместе с Порошенко под стены ГБР пришли нардепы "Евросолидарности" и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, который возглавит избирательный штаб "Евросолидарности" на местных выборах, которые должны состояться 25 октября.

Также под стенами ГБР проходит митинг в поддержку Порошенко, на котором присутствуют его сторонники и однопартийцы.

Участники митинга держат плакаты с надписями "Зе end", "Stop Зе", "Нет - политическим репрессиям".

Выступая перед собравшимися на митинге Порошенко отметил, что за политическими преследования оппозиции, волонтеров и активистов, по его мнению, скрывается некомпетентность власти.

Он подчеркнул, что уголовные преследования касается не только его, но и всех патриотов Украины.

"Могли ли вы себе представить всего 13 месяцев назад, что ГБР будет де-факто возглавлять адвокат Януковича, который совершил государственное преступление, который пригласил российские войска в Украину, который вместе с Путиным виноват в оккупации? На сегодняшний день речь идет не только и не столько о Порошенко, речь идет о патриотах, волонтерах. Десятки и сотни волонтеров и добровольцев, которые виноваты лишь в том, что они очень любят Украину и готовы жизнь отдать за Украину. Этого они боятся", - сообщил политик.

Пятый президент уверен, что нынешние действия власти разрушают армию, и страна сегодня не способна сопротивляться агрессору.

Первое, что они хотят сокращать - это наша армия: сокращать десантно-штурмовые войска, нашу славную пехоту, истребительные эскадрильи Воздушных сил", - отметил Порошенко.

В 14:00 Печерский суд должен продолжить заседание по избранию меры пресечения Порошенко.

Ранее сообщалось, что адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков записал видео-ответ генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, которая 30 июня в видеоролике объясняла подозрения по делу Порошенко.