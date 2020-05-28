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Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 477 новых случаев
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28 мая 2020, 09:44 22

Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 477 новых случаев

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28 мая 2020, 09:44 22
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Летальных случаев за сутки - 11, выздоровели - 444 человека
pixabay.com
Летальных случаев за сутки - 11, выздоровели - 444 человека

В Украине на 28 мая зафиксировали 22 382 случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились 477 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

За прошедшие сутки заболели 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 444 человека", - говорится в сообщении.

Общее количество умерших с начала пандемии составляет 658 человек, а за все время выздоровели уже 7995 человек.

Наибольшее количество случаев COVID-19 в Черновицкой области - 3201 (867 выздоровели), в городе Киев - 2793 (506 выздоровели), в Ровенской области - 1588 (725 выздоровели), в Киевской области - 1517 (358 выздоровели), во Львовской области - 1513 (335 выздоровели).

За последние сутки больше всего случаев было выявлено в Ровенской области, там 74 новых зараженных, во Львовской области - 70 и в Черновицкой области - 57. В Киеве было зафиксировано 54 случая.

Ситуация по регионам:

  • Винницкая область - 947 случаев;
  • Волынская область - 851 случай;
  • Днепропетровская область - 920 случаев;
  • Донецкая область - 158 случаев;
  • Житомирская область - 673 случая;
  • Закарпатская область - 1124 случая;
  • Запорожская область - 425 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1339 случаев;
  • Кировоградская область - 495 случаев;
  • Киев - 2793 случая;
  • Киевская область - 1517 случаев;
  • Львовская область - 1513 случаев;
  • Луганская область - 45 случаев;
  • Николаевская область - 282 случая;
  • Одесская область - 861 случай;
  • Полтавская область - 268 случаев;
  • Ровенская область - 1588 случаев;
  • Сумская область - 166 случаев;
  • Тернопольская область - 1131 случай;
  • Харьковская область - 981 случай;
  • Херсонская область - 177 случаев;
  • Хмельницкая область - 386 случаев;
  • Черновицкая область - 3201 случай;
  • Черкасская область - 401 случай;
  • Черниговская область - 140 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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