Экс-сотрудника харьковского университета МВД подозревают в покупке и хранении наркотиков

Бывшего сотрудника Харьковского национального университета внутренних дел подозревают в покупке запрещенных препаратов через социальную сеть для личного употребления

Фото: ДБР

Бывшего сотрудника Харьковского национального университета внутренних дел подозревают в покупке запрещенных препаратов через социальную сеть для личного употребления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В конце ноября 2019 года во время обыска по месту жительства лейтенанта обнаружили и изъяли вещества с содержанием психостимулятора PVP (альфа-пиролидинопентиофенона).

В декабре 2019 года подозреваемого уволили из рядов полиции. В марте текущего года следователи ГБР сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 309 УК.

Напомним, что после назначения Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований будет Александр Соколов.