Экс-сотрудника харьковского университета МВД подозревают в покупке и хранении наркотиков
Бывшего сотрудника Харьковского национального университета внутренних дел подозревают в покупке запрещенных препаратов через социальную сеть для личного употребления
Бывшего сотрудника Харьковского национального университета внутренних дел подозревают в покупке запрещенных препаратов через социальную сеть для личного употребления
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В конце ноября 2019 года во время обыска по месту жительства лейтенанта обнаружили и изъяли вещества с содержанием психостимулятора PVP (альфа-пиролидинопентиофенона).
В декабре 2019 года подозреваемого уволили из рядов полиции. В марте текущего года следователи ГБР сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 309 УК.
Напомним, что после назначения Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований будет Александр Соколов.
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