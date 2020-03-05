В Харьковской области агитаторы Светличной привлекли внимание полиции
В Краснограде зафиксировали расклеивание агитационных листовок в пользу кандидата в нардепы Юлии Светличной на электроопорах
В Краснограде зафиксировали расклеивание агитационных листовок в пользу кандидата в нардепы Юлии Светличной на электроопорах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.
Такой факт зафиксировали на улице Полтавский. Полиция задержала лиц, которые расклеивали листовки в пользу кандидата Светличной на электроопорах, что, по информации источника, запрещено законодательством.
В отношении задержанных составили протокол об административном нарушении. Доверенное лицо Светличной Анатолий Попов отметил, что протокол будет оспариваться в суде.
Напомним, промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №179 состоятся 15 марта. Выборы состоятся в связи с назначением Алексея Кучера, представлявшего округ в Верховной Раде (фракция "Слуга народа"), главой Харьковской областной государственной администрации.
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