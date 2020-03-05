Житомирские депутаты просят уменьшить денежный залог на местных выборах
Такое обращение депутаты поддержали сегодня, 5 марта, во время сессии облсовета, пишет Regionews со ссылкой на 1zt.ua.
Инициатором такого обращения является депутат от "Свободы" Сидор Кизин.
"Положительным в новом Избирательном кодексе Украины является отмена денежного залога для кандидатов на должности сельских, поселковых и городских голов, где количество избирателей составляет до 90 тысяч. Однако неприемлемо увеличение почти в 40 раз денежного залога для кандидатов на должности городских голов, где количество избирателей более 90 тысяч, и партий, участвующих в выборах в местные советы (областных и городских), где количество избирателей более 90 тысяч по сравнению с избирательной кампанией 2015 года ", - говорится в обращении.
"Механизм денежного залога, установленный новым Избирательным кодексом Украины для кандидатов на должности городских голов в городах с количеством избирателей более 90 тысяч и партий, участвующих в выборах в местные советы (областных и городских с количеством избирателей более 90 тысяч), является дискриминационным и нарушающим право граждан Украины быть кандидатом на выборах. Учитывая вышеизложенное, обращаемся с просьбой внести изменения в новый Избирательный кодекс Украины, которыми унифицировать подход к размеру денежного залога, уменьшив ее размер для указанных местных советов - 4 минимальные заработные платы на каждые 90 тысяч избирателей", - просят депутаты.
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