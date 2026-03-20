20 марта 2026, 13:37

Налоговые изменения для МВФ: Кабмин повторно подает в парламент ключевые инициативы

Иллюстративное фото: из открытых источников
Министерство финансов 19 марта опубликовало новый законопроект, содержащий ключевые налоговые обязательства Украины в рамках программы с МВФ

Об этом сообщает "Экономическая правда", передает RegioNews.

Документ предусматривает четыре основных изменения:

  • налогообложение цифровых платформ (так называемый "налог на OLX");
  • отмена льготы на беспошлинный ввоз международных посылок стоимостью до 150 евро;
  • закрепление ставки военного сбора для физических лиц на уровне 5% и обязательной уплаты упрощенцами даже после завершения военного положения;
  • обязательная уплата НДС для субъектов упрощенной системы с доходом более 4 млн грн в год.

Кабинет Министров во второй раз попытается внести соответствующие изменения через Верховную Раду.

Предыдущую инициативу правительство начало продвигать еще с начала 2026 года. Тогда основная идея заключалась в том, чтобы депутаты поддержали в первом чтении законопроект о налогообложении цифровых платформ. При подготовке ко второму чтению к документу планировалось добавить положения о снятии льгот на международные посылки и введении "вечного" военного сбора.

Что касается введения НДС для ФЛП, его предлагали оформить в виде отдельного законопроекта, так как МВФ тогда требовал лишь регистрации этих изменений в парламенте.

Однако эта попытка завершилась неудачно: законопроект не был поддержан депутатами, и правительству пришлось подготовить новый документ.

Сейчас МВФ изменил подход: принятие налоговых изменений больше не является обязательным условием для новой программы кредитования, однако фонд рекомендует завершить все согласованные законодательные изменения до конца марта.

Минфин отмечает, что эти налоговые новации должны обеспечить финансовую стабильность страны и приведение законодательства в соответствие с обязательствами перед международными партнерами.

Напомним, по данным СМИ, Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего предоставления финансовой помощи Украине в рамках программы на 8,1 миллиарда долларов. Причиной является промедление Верховной Рады с принятием необходимых законодательных изменений

20 марта 2026
