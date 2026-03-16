У Словаччині заявили про припинення аварійного постачання електроенергії Україні

Словаччина оголосила про розірвання договору щодо аварійної допомоги з "Укренерго"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що після низки публічних заяв, які ми бачили в лютому та березні, НЕК "Укренерго" отримала від словацького системного оператора, компанії SEPS, офіційного листа щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги.

Остаточне припинення чинності договірних умов відбудеться з травня цього року.

"Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК "Укренерго" ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства", – йдеться у повідомленні.

