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Уже в 17 областях государство развернуло сеть мобильных аптек, которые доставляют лекарства в отдаленные села, прифронтовые громады – туда, где вообще нет аптечных пунктов. Таким образом более 70 тыс. человек в 1000 населенных пунктов получили медикаменты

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народу", народный депутат Елена Шуляк, передает RegioNews.

Доставку лекарств мобильными аптеками, как говорят в партии "Слуга Народу", начали еще в прошлом году. Ассортимент препаратов широк: рецептурные, безрецептурные, те, что можно купить по программе "Доступные лекарства" с небольшой доплатой или получить бесплатно.

Автомобили мобильных аптек курсируют по специальных маршрутах, о которых можно узнать у своего семейного врача или в местных органах власти.

"Каждый украинец, независимо от того, живет он в городе, в отдаленном селе или в прифронтовом регионе, должен быть уверен в том, что сможет позаботиться о своем здоровье. Именно поэтому, несмотря на все вызовы военного времени, медицина является приоритетом для Президента Украины Владимира Зеленского, правительства, парламента и правящей партии "Слуга Народу". И это реализуется не на словах, а через вполне конкретные решения – такие как снижение стоимости лекарств или уже внедренная доставка медикаментов в отдаленные уголки Украины, где либо вообще нет аптек, либо есть лишь небольшой ассортимент препаратов", – отмечает Елена Шуляк.

Снижение стоимости лекарств, напомним, началось весной этого года. В среднем медикаменты подешевели примерно на 17%, а диапазон скидок колеблется от 10 % до 60 % в зависимости от препарата. Это стало возможным, как поясняют в партии "Слуга Народу", благодаря официальным договоренностям Президента Зеленского с производителями лекарств и ограничению максимальной наценки на препараты.

Как ранее сообщали в партии "Слуга Народу", в этом году произошло самое масштабное расширение программы "Доступные лекарства". Государство выделило на это рекордный бюджет – 6,6 млрд грн. Добавлено 50 новых препаратов, и благодаря этому дополнительно 500 тыс. украинцев смогут существенно сократить расходы на лечение.