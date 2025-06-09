13:25  09 июня
ВСУ поразили российские истребители на аэродроме "Саваслейка"
12:26  09 июня
На Львовщине сын тяжело ранил 72-летнюю мать ножом: женщина в больнице
10:51  09 июня
На Полтавщине пьяный мужчина с электропилой устроил погром в магазине
UA | RU
UA | RU
09 июня 2025, 13:58

В Кривом Роге расследуют дело об ущербе городскому бюджету на 700 тысяч

09 июня 2025, 13:58
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Местного предпринимателя обвиняют в злоупотреблении полномочиями при надзоре за капитальным ремонтом учебного заведения

В Кривом Роге завершили досудебное расследование по делу предпринимателя, подозреваемого в нанесении ущерба городскому бюджету. Полицейские направили обвинительный акт в суд.

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, в ноябре прошлого года местный предприниматель заключил договор с отделом образования одного из районных исполкомов. Его задачей было контролировать качество капитального ремонта учебного заведения в Саксаганском районе.

В Киевской и Николаевской областях СБУ разоблачила шпионов, которые передавали данные об авиации ВСУ

В результате бюджет Кривого Рога понес убытки более чем на 700 тысяч гривен. Следователи установили, что подрядчик, не удостоверившись в завершении всех работ, задокументировал их якобы полное исполнение.

21 мая физлицу-предпринимателю объявили о подозрении по статье 365-2 Уголовного кодекса — злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги. Если суд признает его вину, мужчине грозит наказание, предусмотренное законом. Дело находится на рассмотрении в суде.

Раньше мы писали о том, что во Львове активно готовятся к запуску 5G.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
деньги Кривой Рог полиция
Житель Тернопольщины может сесть на 8 лет за то, что украл 15 000 грн
09 июня 2025, 14:06
В Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве
09 июня 2025, 12:55
В Украине участились случаи падения детей из окон
09 июня 2025, 12:33
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Плен, угрозы и шантаж: в Одессе осудили банду, похитившую парня ради выкупа
09 июня 2025, 16:56
В центре Днепра у фонтана отдыхает настоящий питон – видео
09 июня 2025, 16:37
Украинский военнопленный показал шокирующую надпись на своем теле после обмена
09 июня 2025, 16:20
Вражеская атака на Ровенщину: где зафиксировано больше всего разрушений
09 июня 2025, 16:18
В Черкасской области пенсионер пытался убить своего зятя и его соседа
09 июня 2025, 15:55
Только 1 из 6 успешно сдает практический экзамен с первой попытки — в МВД объяснили причины
09 июня 2025, 15:47
В Черкасской области мужчина избил односельчанина до смерти
09 июня 2025, 15:45
Украинцы возвращаются из российского плена: стартовал новый этап обмена
09 июня 2025, 15:33
Семейная ссора в Кривом Роге завершилась смертельной трагедией
09 июня 2025, 15:31
На Волыни судили женщину, продававшую уклонистам "отцовство за границей"
09 июня 2025, 15:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »