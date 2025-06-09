В Кривом Роге расследуют дело об ущербе городскому бюджету на 700 тысяч
Местного предпринимателя обвиняют в злоупотреблении полномочиями при надзоре за капитальным ремонтом учебного заведения
В Кривом Роге завершили досудебное расследование по делу предпринимателя, подозреваемого в нанесении ущерба городскому бюджету. Полицейские направили обвинительный акт в суд.
Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
По данным правоохранителей, в ноябре прошлого года местный предприниматель заключил договор с отделом образования одного из районных исполкомов. Его задачей было контролировать качество капитального ремонта учебного заведения в Саксаганском районе.
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В результате бюджет Кривого Рога понес убытки более чем на 700 тысяч гривен. Следователи установили, что подрядчик, не удостоверившись в завершении всех работ, задокументировал их якобы полное исполнение.
21 мая физлицу-предпринимателю объявили о подозрении по статье 365-2 Уголовного кодекса — злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги. Если суд признает его вину, мужчине грозит наказание, предусмотренное законом. Дело находится на рассмотрении в суде.
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