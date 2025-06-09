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09 червня 2025, 13:58

У Кривому Розі розслідують справу про збитки міському бюджету на 700 тисяч

09 червня 2025, 13:58
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Місцевого підприємця звинувачують у зловживанні повноваженнями під час нагляду за капітальним ремонтом навчального закладу

У Кривому Розі завершили досудове розслідування у справі підприємця, якого підозрюють у завданні збитків міському бюджету. Поліцейські скерували обвинувальний акт до суду.

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Поліцію Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, у листопаді минулого року місцевий підприємець уклав договір з відділом освіти одного з районних виконкомів. Його завданням було контролювати якість капітального ремонту навчального закладу в Саксаганському районі. Підприємець, однак, підписав акти виконаних робіт, не перевіривши фактичного стану та обсягу ремонту.

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Внаслідок цього бюджет Кривого Рогу зазнав збитків на понад 700 тисяч гривень. Слідчі встановили, що підрядник, не впевнившись у завершенні всіх робіт, задокументував їх нібито повне виконання.

21 травня фізичній особі - підприємцю оголосили про підозру за статтею 365-2 Кримінального кодексу — зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Якщо суд визнає його вину, чоловіку загрожує покарання, передбачене законом. Наразі справа перебуває на розгляді в суді.

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