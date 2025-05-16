В Украине создают 9 макрорегионов: какие области объединят

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В Украине появятся 9 макрорегионов. Это новый подход к планированию и работе с европейскими партнерами, отвечающий стандартам ЕС

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает RegioNews .

По его словам, речь не об административной реформе — области, советы и администрации остаются без изменений.

Макрорегионы — это условное объединение нескольких областей, которое позволит более эффективно привлекать международную помощь и координировать проекты восстановления.

Так, Днепропетровщина войдет в макрорегион №3 вместе с Запорожской областью. Учитывая, что более 70% территории Запорожской области сейчас находится под оккупацией, фактически все ключевые функции координации будут сосредоточены на Днепропетровщине.

"Новый "инструмент" даст области реальные ресурсы и влияние, если им правильно воспользоваться. Потому что мы прифронтовый ключевой регион, который держит на себе значительную часть бремени войны и одновременно отвечает за стабильность, восстановление и развитие не только своей территории, но и соседних", - подчеркнул Лукашук.

Новая структура позволит привлекать европейские и международные средства более адресно, быстро и в большей степени для:

восстановление дорог, школ, больниц;

поддержки бизнеса и переселенцев;

реализации проектов безопасности.

Напомним, Украина потеряла 20% сельскохозяйственных земель из-за войны

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