В Україні створюють 9 макрорегіонів: які області об'єднають

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В Україні з'являться 9 макрорегіонів. Це новий підхід до планування та роботи з європейськими партнерами, який відповідає стандартам ЄС

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає RegioNews.

За його словами, йдеться не про адміністративну реформу — області, ради та адміністрації залишаються без змін.

Макрорегіони — це умовне об’єднання кількох областей, яке дозволить ефективніше залучати міжнародну допомогу та координувати проєкти відбудови.

Так, Дніпропетровщина увійде до макрорегіону №3 разом із Запорізькою областю. З огляду на те, що понад 70% території Запорізької області наразі перебуває під окупацією, фактично всі ключові функції координації будуть зосереджені на Дніпропетровщині.

"Новий "інструмент" дасть області реальні ресурси і вплив, якщо ним правильно скористатись. Бо ми прифронтовий ключовий регіон, який тримає на собі значну частину тягаря війни і водночас відповідає за стабільність, відновлення й розвиток не лише своєї території, а й сусідніх", — наголосив Лукашук.

Нова структура дозволить залучати європейські та міжнародні кошти більш адресно, швидко та в більшому обсязі для:

відновлення доріг, шкіл, лікарень;

підтримки бізнесу та переселенців;

реалізації безпекових проєктів.

Нагадаємо, Україна втратила 20% сільськогосподарських земель через війну.

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