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19 апреля 2025, 21:55

Украинская кукуруза продолжает дорожать

19 апреля 2025, 21:55
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Иллюстративное фото
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В Украине растет стоимость фуражной кукурузы. Одной из причин специалисты называют высокий спрос

Об этом сообщает agronews, передает RegioNews.

На этой неделе в Украине наблюдается подорожание фуражной кукурузы. Это объясняют недостаточно активным поступлением предложений зерновой из-за сдерживания продаж аграриями. Еще одна причина – активный спрос потребителей, мотивирующий трейдеров повышать цены.

За неделю цена фуражной кукурузы выросла на 100-200 грн/т, а в некоторых случаях и на 400 грн/т и по состоянию на 18 апреля фиксируется преимущественно в пределах 9500-10700 грн/т СРТ.

Напомним, что в Украине в этом году стоимость пасхального набора в Украине будет на 17% больше, если сравнивать с прошлым годом. Самый дешевый вариант корзины составил 950,19 гривен, а самый дорогой – 1 189,73 гривны.

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