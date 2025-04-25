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У поточному році тарифи навряд чи зростуть. Проте в майбутньому комунальні послуги все ж можуть подорожчати

Про це йдеться у квітневому Інфляційному звіті НБУ, передає RegioNews.

У національному банку очікують, що у 2025 році тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. При цьому тарифи на комунальні послуги рано чи пізно доведеться підвищувати. Ймовірно, вважають фахівці, зростати тарифи почнуть з наступного року.

"Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року", - кажуть в НБУ.

Нагадаємо, раніше в Держстаті казали про те, що в Україні знову прискорилась інфляція в річному вимірі до 14,6%. Зокрема, транспорт подорожчав на 9,5%, а послуги зв'язку — на 18,9%.