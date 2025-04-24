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Популярний овоч в Україні продовжує зростати в ціні. Експерти пояснюють це тим, що скорочується пропозиція

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

За цей тиждень українські виробники підняли ціну на буряк в середньому до 22-32 гривні. Це на 16% більше, аніж наприкінці минулого робочого тижня. Фахівці пояснюють це тим, що зараз в Україні стрімко скорочується пропозиція задовільної якості.

"Придбати велику партію буряків на українському ринку стає дедалі складніше. Уже зараз мережі супермаркетів і оптові компанії повідомляють про дефіцит цієї продукції, перекрити який не так просто", - кажуть експерти.

Якщо порівнювати вартість буряка з минулим роком, то цей овоч подорожчав у 2,5 раза.

Нагадаємо, в Україні також подорожчала яловичина. За березень середня споживча вартість яловичини зросла до позначки 303,16 гривні за кілограм. Для порівняння, в лютому це було 297,92 гривні за кілограм.