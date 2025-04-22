Ілюстративне фото

Експерти підрахували, в яких областях України були найдешевші та найдорожчі паски. При цьому українські ресторани продали понад 400 тисяч пасок за цей тиждень

Про це повідомляє ресторанне ЗМІ "Реве та стогне ресторатор" з посиланням на дослідження української компанії з автоматизації закладів Poster, передає RegioNews.

Які паски найчастіше обирали українці в ресторанах:

Класична: 42%

Сирна: 15%

Цукати: 14%

Шоколадна: 12%

Пряжена: 8%

Інші: 8%.

Середня вартість паски в столиці становила 169 гривень. У Рівненській області зафіксували найвищу ціну - 315 гривень в середньому. Також високі ціни були у Волинській області (247 гривень) та в Житомирській області (205 гривень).

Найнижча середня вартість пасок була в Херсонській (79 гривень), Дніпропетровській (91 гривня), Чернігівській (95 гривень) областях.

Загалом за Великодній тиждень українські ресторани продали 456 тисяч пасок. Йдеться про суму понад 65 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні подорожчала яловичина. За березень цей вид м'яса став вище в ціні на 1,8%. Тепер кілограм коштує в середньому 303,16 гривні.