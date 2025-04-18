Иллюстративное фото

В Европе и США трендом стали цветные куриные яйца. Теперь этот тренд доходит до Украины

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

В Украине появились цветные куриные яйца, ставшие трендом в США и Европе. По словам директора компании "Европтахи" Олега Холявко, в Украине пока мало кур, которые могут давать такие яйца. Выращивают его во Франции, в городе Маранси. Олег Холявко отметил, что в его компании пока только 20 тысяч голов в месяц. Поэтому цена таких яиц в закупке составляет около 15 грн за штуку, что дороже обычных белых или коричневых.

Эксперт пояснил, что цветные яйца обладают не только эстетической ценностью, но и натуральной. Они ведь выращиваются без добавления искусственных красителей. Кроме того, фермеры благодаря этому смогут увеличить прибыль. Например, в Европе цветные яйца на 40-50% дороже обычных.

В Украине это тоже становится трендом. Около 65% покупателей в Киеве выбирают яйца, обращая внимание на эстетичный вид. При этом 75% готовы платить на 20% больше яйца с цветной скорлупой. Более 85% покупателей выбирают экологичность и натуральность товара.

Напомним, в Украине выросла стоимость пасхальной корзины. Средняя цена стандартного набора будет на 17% больше, если сравнивать с прошлым годом. Это около 1124,77 гривен. Следует отметить, что в эту "стандартную" корзину учли 10 яиц, 1 килограмм твердого сыра, 1 килограмм с/у колбасы, 1 белый батон, 1 упаковку хрена и набор из 3 свечей.