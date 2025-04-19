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Про це повідомляє agronews, передає RegioNews.

Цього тижня в Україні спостерігають подорожчання фуражної кукурудзи. Це пояснюють недостатньо активним надходженням пропозицій зернової через стримування продажу аграріями. Ще одна причина - активний попит споживачів, що мотивує трейдерів підвищувати ціни.

За тиждень ціна фуражної кукурудзи зросла на 100-200 грн/т, а в деяких випадках і на 400 грн/т і станом на 18 квітня фіксуються переважно в межах 9500-10700 грн/т СРТ.

Нагадаємо, що в Україні цьогоріч вартість великоднього набору в Україні буде на 17% більше, якщо порівнювати з минулим роком. Найдешевший варіант кошика склав 950,19 гривень, а найдорожчий - 1 189,73 гривні.