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12 квітня 2025, 02:55

В Україні різко подорожчала капуста - яка причина

12 квітня 2025, 02:55
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Ілюстративне фото
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В Україні подорожчала капуста. Якщо порівнювати з цим же періодом минулого року, то вартість зросла майже в 6 разів

Про це повідомили аналітики EastFruit, передає RegioNews.

Українські фермери стали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулого врожаю. Причиною називають те, що скоротилась пропозиція на тлі стабільного попиту. При цьому господарства, які все ще мають достатні запаси для оптової торгівлі, скористались цим та збільшили вартість.

Зараз в Україні вартість капусти минулорічного врожаю в середньому в 6 раз вища, аніж у цей же період минулого року. Водночас аналітики не виключають, що подорожчання ще продовжиться.

Нагадаємо, раніше аграрії повідомляли про те, що в Україні через весняні заморозки може не бути врожаю ранніх абрикос. Експерти зауважили, що будь-які зміни в погоді завжди становлять ризик для агросектору.

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