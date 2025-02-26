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26 февраля 2025, 19:46

Кабмин одобрил соглашение о недрах из США: будет создан Фонд восстановления, какие требования

26 февраля 2025, 19:46
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Фото: YouTube
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Представители украинского правительства приняли решения, необходимые для подписания соглашения Украины и США о недрах. Стало известно, что именно предусмотрено настоящим соглашением

Об этом стало известно с заседания Кабинета министров Украины 26 февраля, передает RegioNews.

Представители украинского правительства приняли решения, необходимые для подписания соглашения США и Украины о создании инвестиционного фонда восстановления. В частности, речь идет о природно-ресурсных активах Украины.

Что именно предполагает сделка :

  • Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет управляться правительствами обеих стран;
  • украинские недра и ресурсы остаются украинскими - США или другие страны без права собственности;
  • Украина будет вносить в созданный Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;
  • США будет делать денежные взносы или предоставлять другие активы, необходимые для восстановления Украины;
  • деньги фонда будут направляться исключительно для восстановления Украины;
  • учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса (никаких противоречий это соглашение и путь Украины в ЕС не будут иметь).

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что РФ тоже предложила США соглашение о редкоземельных компалинах. Однако есть циничный нюанс: россияне предлагают американцам ископаемые с временно оккупированных территорий Украины. В частности, речь идет о Донецкой и Запорожской областях.

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