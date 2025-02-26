Кабмин одобрил соглашение о недрах из США: будет создан Фонд восстановления, какие требования
Представители украинского правительства приняли решения, необходимые для подписания соглашения Украины и США о недрах. Стало известно, что именно предусмотрено настоящим соглашением
Об этом стало известно с заседания Кабинета министров Украины 26 февраля, передает RegioNews.
Представители украинского правительства приняли решения, необходимые для подписания соглашения США и Украины о создании инвестиционного фонда восстановления. В частности, речь идет о природно-ресурсных активах Украины.
Что именно предполагает сделка :
- Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет управляться правительствами обеих стран;
- украинские недра и ресурсы остаются украинскими - США или другие страны без права собственности;
- Украина будет вносить в созданный Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;
- США будет делать денежные взносы или предоставлять другие активы, необходимые для восстановления Украины;
- деньги фонда будут направляться исключительно для восстановления Украины;
- учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса (никаких противоречий это соглашение и путь Украины в ЕС не будут иметь).
Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что РФ тоже предложила США соглашение о редкоземельных компалинах. Однако есть циничный нюанс: россияне предлагают американцам ископаемые с временно оккупированных территорий Украины. В частности, речь идет о Донецкой и Запорожской областях.