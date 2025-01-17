Проєкт "гігават Зеленського": стало відомо, скільки генерації побудували насправді

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Із анонсованого президентом проєкту щодо 1000 МВт розподіленої газової генерації у 2024 році станом на кінець грудня до мережі підключено лише близько 133 МВт.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на відповідь на його запит він Укренерго, передає RegioNews.

"І ось офіційна відповідь Укренерго (всі підключення йдуть через нього), що ніякого гігават навіть близько немає. Навіть половини. Виходить 13% від цього. Сумарно за 2024 рік виходить 133 МВт", - написав депутат.

У черні минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має чіткий план, як збудувати до 1 ГВт маневрової газової генерації протягом 2024 року.

Ця заява викликала жваву дискусію серед фахівців у сфері енергетики. Більшість з них запевняли, що неможливо збудувати такий обсяг генерації за настільки короткий проміжок часу.

Нагадаємо, 15 січня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 30 ракет і 47 дронів. Під ударом опинилися об'єкти української енергетики.